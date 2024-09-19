Набережные в центре Будапешта подтопило водой из Дуная

Будапешт. Венгрия. Река Дунай поднялась до уровня, угрожающего безопасности движения в столице Венгрии. В центре Будапешта подтоплены набережные, в том числе перед зданием парламента, пишут «Известия» со ссылкой на издание Index.

Подъем воды составил больше 1 метра за сутки. В субботу по прогнозам общее повышение уровня Дуная в городе составит 840 см, что на 51 см ниже, чем при наводнении 2013 года. В связи с потопом власти закрыли часть станций метро, изменили маршруты автобусов и трамваев.

Страдает не только Будапешт. Полностью отрезан от внешнего мира город Кисороши, близкая ситуация сложилась в Ваце.

Напомним, сильные дожди привели к наводнениям и в других странах Центральной и Восточной Европы. Как уже сообщалось, президент Чехии Петер Павел заявил, что восстановление инфраструктуры на пострадавших территориях потребует месяцев или даже лет. Режим стихийного бедствия ввели 15 сентября в Польше, где один человек погиб и 1100 были эвакуированы из затопленных районов на юге страны. В Румынии наводнение унесло жизни 4 человек. В Австрии погиб спасатель.