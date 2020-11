США вышли из Договора по открытому небу

Вашингтон. США. Соединённые штаты Америки вышли из Договора по открытому небу. Как передают «Известия», эту информацию подтвердил помощник президента США Роберт О'Брайен в воскресенье, 22 ноября.

«Сегодня шесть месяцев с того момента, как США представили своё уведомление о выходе из Договора по открытому небу. Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия грубо нарушала годами», — процитировали слова О'Брайена в «Твиттере» Совета национальной безопасности при Белом доме.

(1/2) “Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years.