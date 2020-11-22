США вышли из Договора по открытому небу

В Кремле с сожалением восприняли этот поступок.

Вашингтон. США. Соединённые штаты Америки вышли из Договора по открытому небу. Как передают «Известия», эту информацию подтвердил помощник президента США Роберт О'Брайен в воскресенье, 22 ноября.

«Сегодня шесть месяцев с того момента, как США представили своё уведомление о выходе из Договора по открытому небу. Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия грубо нарушала годами», — процитировали слова О'Брайена в «Твиттере» Совета национальной безопасности при Белом доме.

(1/2) “Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years. — NSC (@WHNSC) November 22, 2020

Напомним, Договор по открытому небу подписали в 1992 году, вступил в силу он в 2002 году. Документ позволяет странам-участницам совершать разведывательные полёты над территориями друг друга.

По словам помощника президента США, договор относится к числу устаревших соглашений, которые приносят пользу противникам его страны за счёт американской нацбезопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с сожалением восприняли выход США из договора и считают теперь данное соглашение нежизнеспособным.

Также отметим, что в середине ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва требует гарантий, что российским наблюдательным миссиям разрешат полёты над американскими базами в Европе после выхода Вашингтона из Договора.

При этом приверженность соблюдения Договора по открытому небу подтвердила Германия, Великобритания и Франция.