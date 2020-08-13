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Россиянам в Турции посоветовали запастись масками и расширенной страховкой

11:21, 13 августа, 2020
Евгений Кандаков
Россиянам в Турции посоветовали запастись масками и расширенной страховкой
11:21, 13 августа, 2020
Евгений Кандаков
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#медицина\n#отдых\n#туризм\n#страхование\n#Турция\n#ограничения\n#море\n#дипломат\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Иначе отдых обернется непредвиденными расходами.

Анкара. Турция. О том, что нужно положить в чемодан, собираясь отдохнуть в Турции, рассказал посол России в этой стране Алексей Ерхов. Читателям газеты «Известия» дипломат напомнил, что пандемия не закончилась, а значит, туристам следует неукоснительно соблюдать местные законы и быть готовыми к любому развитию событий.

В частности, Алексей Ерхов посоветовал ехать в Турцию с расширенной медицинской страховкой. Она в любом случае покроет расходы на лечение в случае заражения коронавирусом. Также посол рекомендовал иметь с собой запас средств индивидуальной защиты. Штраф за нахождение в общественном месте без маски составляет 900 турецких лир (примерно 9 300 рублей).

Кроме того, дипломат разъяснил, что функция обсерватора для туриста возложена на отель, в котором он должен проживать по оплаченной путевке. В них для этого должны быть выделены номера с изоляцией заболевших. Владелец гостиницы должен обеспечить больного легкой формой коронавируса проживанием и питанием на протяжении 14-дневного карантина.

«Правда, там есть свои нюансы. Например, до конца непонятно, кто будет оплачивать обратный билет в случае вынужденного пребывания на карантине (не госпитализации) дольше запланированного отдыха. В случае госпитализации эти расходы несет страховая компания», - добавил Алексей Ерхов.

По словам дипломата, этот вопрос пока решается, а сейчас туристам следует ориентироваться на сайт посольства России в Турции, где опубликована вся необходимая информация.

О новых требованиях для туристов, отправляющихся на отдых в Турцию, рассказали ранее в АТОР.

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа. Поначалу для посещения были доступны Стамбул и Анкара. С 10 августа к этим городам добавились Анталья, Даламан и Бодрум. Вылететь в Турцию можно из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

11:21, 13 августа, 2020
Евгений Кандаков
150
0
#медицина\n#отдых\n#туризм\n#страхование\n#Турция\n#ограничения\n#море\n#дипломат\n#коронавирус

 

 

 


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