Россиянам в Турции посоветовали запастись масками и расширенной страховкой

Иначе отдых обернется непредвиденными расходами.



Анкара. Турция. О том, что нужно положить в чемодан, собираясь отдохнуть в Турции, рассказал посол России в этой стране Алексей Ерхов. Читателям газеты «Известия» дипломат напомнил, что пандемия не закончилась, а значит, туристам следует неукоснительно соблюдать местные законы и быть готовыми к любому развитию событий.

В частности, Алексей Ерхов посоветовал ехать в Турцию с расширенной медицинской страховкой. Она в любом случае покроет расходы на лечение в случае заражения коронавирусом. Также посол рекомендовал иметь с собой запас средств индивидуальной защиты. Штраф за нахождение в общественном месте без маски составляет 900 турецких лир (примерно 9 300 рублей).

Кроме того, дипломат разъяснил, что функция обсерватора для туриста возложена на отель, в котором он должен проживать по оплаченной путевке. В них для этого должны быть выделены номера с изоляцией заболевших. Владелец гостиницы должен обеспечить больного легкой формой коронавируса проживанием и питанием на протяжении 14-дневного карантина.

«Правда, там есть свои нюансы. Например, до конца непонятно, кто будет оплачивать обратный билет в случае вынужденного пребывания на карантине (не госпитализации) дольше запланированного отдыха. В случае госпитализации эти расходы несет страховая компания», - добавил Алексей Ерхов.

По словам дипломата, этот вопрос пока решается, а сейчас туристам следует ориентироваться на сайт посольства России в Турции, где опубликована вся необходимая информация.

О новых требованиях для туристов, отправляющихся на отдых в Турцию, рассказали ранее в АТОР.

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа. Поначалу для посещения были доступны Стамбул и Анкара. С 10 августа к этим городам добавились Анталья, Даламан и Бодрум. Вылететь в Турцию можно из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.