Россия открыла авиасообщение с турецкими курортами

Первые лайнеры отправляются с 10 августа в Анталью, Бодрум и Даламан.



Москва. Перечень городов Турции, в которые можно вылететь напрямую из России, увеличился. С понедельника, 10 августа, для желающих отдохнуть стали доступны курортные города Анталья, Бодрум и Даламан, сообщает «Интерфакс».

О начале полетов по этим направлениям уже объявили 14 российских и зарубежных авиакомпаний. Регулярные и чартерные рейсы отправляются пока только из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Напомним, пассажирское авиасообщение с Турцией было приостановлено в конце марта из-за пандемии COVID-19.

С 1 августа Россия начала поэтапное восстановление полетов. Первыми направлениями, открытыми с начала месяца, стали Лондон, Анкара, Стамбул и танзанийский Занзибар. Открыть для авиаперевозчиков турецкие курорты планировалось поначалу с 15 августа, но затем эти сроки передвинули на 5 дней ближе. С 15 августа предполагается вернуть в расписание рейсы Москва-Женева.

Добавим, о готовности принимать российских туристов заявили также власти Черногории и Абхазии.