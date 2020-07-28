АТОР ознакомила российских туристов с новыми правилами въезда в Турцию

Полеты в Стамбул и Анкару возобновятся с 1 августа, а на курорты страны – со второй декады месяца.





Москва. С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с рядом государств, в частности, с Турцией. Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала на своем сайте новые правила въезда в эту страну.

Отмечается, что турецкие власти начали принимать туристов с июня. В страну уже прибывают отдыхающие из Великобритании. Запрет на пограничное перемещение сохранен только для Ирана.

При этом нашим туристам по прилету в Турцию не потребуется справка об отрицательном тесте на коронавирус. Также не нужна виза.

Зато во время полета необходимо будет заполнить специальную анкету. В ней пассажир обязан указать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, а также сведения о состоянии здоровья (наличие или отсутствие симптомов COVID-19).

В терминале аэропорта у каждого прибывшего измерят температуру. При нормальных показаниях можно будет следовать по своему маршруту.

Если у пассажира обнаружат повышенную температуру или другие подозрительные симптомы, ему предложат пройти бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Туристов с подозрением на COVID-19 отправят на карантин либо изоляцию. В случае положительного теста на коронавирус больных ждет госпиталь с обследованием и лечением.

Информация о пассажирах, находившихся в контакте с выявленным носителем COVID-19 в самолете, их личные данные и адрес отеля будут направлены в органы здравоохранения Турции. Контактными лицами в данном случае считаются те, кто сидел на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего, а в случае, если инфицированный сидел у прохода – те, кто находился по диагонали спереди и сзади от него. Выявленных контактных лиц отправят на 14-дневный карантин либо изоляцию.

Также в АТОР рекомендовали туристам заранее приобретать страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19.

Напомним, регулярные и чартерные рейсы из России возобновятся с 1 августа в Стамбул и Анкару, а с 10 августа для туристов станут доступны билеты на курорты Антальи (аэропорт Анталья) и Эгейского побережья Турции (аэропорты Бодрум и Даламан). Полеты будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.