В Японии перезапустят два реактора атомной электростанции «Ои»

Решение об этом принял глава префектуры Фукуи Иссэй Нисикава.

Фукуи. Япония. В стране восходящего солнца перезапустят два реактора атомной электростанции «Ои». Планируют возобновить работу третьего и четвертого энергоблоков.

Как пишет РГ со ссылкой на ТАСС, такое решение принял губернатор префектуры Фукуи Иссэй Нисикава. По его словам, в будущем это положительным образом скажется на энергетике Японии, которая до аварий вырабатывала до 30% электроэнергии благодаря работе АЭС.

Заниматься перезапуском реакторов будет компания Kansai Electric Power. Возобновить работу двух энергоблоков планируют в январе и марте 2018 года.

Отмечается, что перед тем как заново запустить реакторы, специалисты проведут ряд проверок на безопасность. Только после этого на АЭС начнут загрузку топливных стержней.