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      В Шотландии создали автомобиль, который ездит на отходах производства виски

      16:08, 11 июля, 2017
      Новичок
      16:08, 11 июля, 2017
      Новичок
      121
      0
      #авто\n#алкоголь\n#Великобритания\n#Шотландия\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      121
      0

      Ежегодно в стране их выбрасывают тысячи тонн.  

      Эдинбург. Великобритания. Производители одной из популярных марок виски и ученые Эдинбургского университета создали автомобиль, который поможет утилизировать отходы производства алкогольного напитка. Как пишут «Известия», машина уже прошла испытания.  

      Поистине шотландский автомобиль ездит на заменителе бензина буобутаноле. Данное биотопливо вырабатывается из отходов производства виски – остатков ячменных зерен и солода, смешанных с неиспользуемыми дистиллятами алкоголя.  

      Машина проехала маршрут по территории Шотландии без поломок. Двигатель не нуждается ни в каких доработках.  

      Отмечается, что ежегодно в Шотландии заводы по производству виски создают порядка 750 т твердых и 2 млрд л жидких отходов. Теперь им нашли применение.

      16:08, 11 июля, 2017
      Новичок
      121
      0
      #авто\n#алкоголь\n#Великобритания\n#Шотландия\n#автомобиль

       

       

       

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