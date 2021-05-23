Жители города в Конго бежали в Руанду, чтобы спастись от вулкана

Его извержение началось 22 мая. Данных о жертвах пока нет.

Гома. Демократическая Республика Конго. Жителям города Гома в Конго пришлось убегать из своих домов из-за извержения вулкана. Об этом пишет «Российская газета».

Извержение вулкана началось 22 мая на горе Ньирагонго. Лава выбрасывалась из жерла высоким фонтаном, из-за чего над Гомой образовалось оранжевое облако. В результате десятки тысяч человек начали спешно покидать свои дома, не которые — в сторону границы с Руандой. Власти последней сообщили, что официально границу пересекли около трёх тысяч человек из числа спасавшихся от вулкана.

Правительство ДРК начало эвакуацию Гомы, где живёт 2 млн человек. Их планируется разместить в школах. Власти Руанды также подготовили места для размещения беженцев.

Информации о жертвах пока нет, но ситуацию осложняет новая трещина в вулкане — если раньше лава текла больше в сторону Руанды, то теперь она может направиться в сторону конголезской провинции Северное Киву.

«РГ» отмечает, что вулкан на горе Ньирагонго — один из самых активных во всём мире. Последнее его извержение зафиксировано в 2002 году — тогда погибли 250 человек, а 12 тыс. остались без домов. В 1977 году тот же вулкан убил более 600 человек.