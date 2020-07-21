В США на видео попали кадры спасения мальчика от акулы

Хищница успела подплыть к ребенку на метр.

Коко-Бич. США. Видео с кадрами спасения американским полицейским мальчика от акулы набирает популярность в соцсетях. Как пишет Лента.ру со ссылкой на New York, инцидент произошел в городе Коко-Бич штата Флорида.

Ребенок плавал в море на доске, когда поблизости мелькнул акулий плавник. К счастью, мимо проходил полицейский Адриан Косицки. Страж порядка прогуливался с женой мимо пирса в свободное от работы время. Мужчина заметил акулу и, не задумываясь, бросился в воду. Хищница подплыла к мальчику на метр, но полицейский успел вытащить юного купальщика на берег.