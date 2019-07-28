Кузнечики оккупировали Лас-Вегас

Учёные отмечают, что для человека насекомые не несут вреда.

США. Кузнечики заполонили город Лас-Вегас в США. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на телеканал NBC.

Отмечается, что орды насекомых в некоторых зонах полностью покрывают тротуары.

Уточняется, что днём кузнечики не проявляют большой активности, однако ближе к ночи светло-коричневые насекомые заполоняют почти все улицы. Эксперты считают, что причиной нашествия стала погода. Они заявляют, что такая ситуация в городе продлится ещё несколько недель.

Ученые добавили, что для человека насекомые не несут вреда, но водителям стоит быть осторожными на дорогах, поскольку тучи кузнечиков могут повлиять на видимость.