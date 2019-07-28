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Кузнечики оккупировали Лас-Вегас

11:09, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Кузнечики оккупировали Лас-Вегас
11:09, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#США\n#люди\n#городская среда\n#водители\n#насекомые
Фото: twitter.com/nytimes
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Учёные отмечают, что для человека насекомые не несут вреда.

США. Кузнечики заполонили город Лас-Вегас в США. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на телеканал NBC.

Отмечается, что орды насекомых в некоторых зонах полностью покрывают тротуары.

Уточняется, что днём кузнечики не проявляют большой активности, однако ближе к ночи светло-коричневые насекомые заполоняют почти все улицы. Эксперты считают, что причиной нашествия стала погода. Они заявляют, что такая ситуация в городе продлится ещё несколько недель.

Ученые добавили, что для человека насекомые не несут вреда, но водителям стоит быть осторожными на дорогах, поскольку тучи кузнечиков могут повлиять на видимость.

11:09, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
222
0
#США\n#люди\n#городская среда\n#водители\n#насекомые

 

 

 


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