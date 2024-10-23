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В Польше мертвое тело выпало из катафалка и создало пробку на трассе

15:44, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Польше мертвое тело выпало из катафалка и создало пробку на трассе
15:44, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Польша\n#происшествие\n#тело\n#грузовики\n#водители\n#страх
Источник фото: pxhere.com
64
0

Ехавший следом дальнобойщик решил, что сбил насмерть пешехода.

Сталева-Воля. Польша. Необычный инцидент стал причиной пробки на автодороге в польском городе Сталева-Воля. Во время движения из катафалка на трассу выпал труп, передает «МИР 24» со ссылкой на Sky News.во время движения. 

Тело вылетело из кузова из-за поломки механизма двери.

Следом ехал грузовик, водитель которого подумал, что случайно сбил человека. Он остановил машину и выбежал на проезжую часть, чтобы выяснить, что произошло и вызвать полицию. В результате на дороге образовалась пробка из множества двигавшихся за фурой автомобилей.

Вскоре причины произошедшего стали понятны, тело вернули в катафалк, водители продолжили движение. Ритуальное агентство извинилось перед семьей умершего.

«С глубоким сожалением сообщаем вам, что в результате неожиданного технического сбоя электрического замка задней двери в катафалке, во время транспортировки тела погибшего, произошло печальное происшествие, которое не отражает высокие стандарты нашей компании», – приводит телеканал заявление похоронной конторы.

Напомним, недавно в Стамбуле во время прощания в мечети покойник ожил и начал стучаться в стенки гроба. 

15:44, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Польша\n#происшествие\n#тело\n#грузовики\n#водители\n#страх