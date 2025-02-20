Воткинск. Удмуртия. Больше месяца водители жалуются на светофор, который установили на въезде в Воткинск со стороны Ижевска. Автовладельцы сообщают о пробках и боятся, что ситуация ухудшится с наступлением дачного сезона. Глава Воткинска Алексей Заметаев прокомментировал данную ситуацию во время прямого эфира 19 февраля.

Он рассказал, что эта тема поднималась и во время прошлого эфира, 30 января. С того момента нарекания со стороны водителей только увеличились.

Глава Воткинска отметил, что дорога является региональной, заказчиком и руководителем процесса установки светофора выступило АО «Удмуртавтодорстрой». Именно этому предприятию и Миндортрансу Удмуртии Алексей Заметаев передаёт все претензии водителей.

«На сегодняшний день мы в ежедневном диалоге по этому светофору. Мне он тоже не нравится, тот режим, в котором работает наш светофор и как мы через этот перекресток ездим», — заявил Алексей Заметаев.

Сейчас движение через перекрёсток организовано по трём фазам. Первая фаза — транспортный поток идет только из Воткинска в сторону Ижевска, по второй фазе — из Ижевска в сторону Воткинска с возможностью поворота направо в сторону объездной на город Чайковский. И третья фаза светофора разрешает движение тем, кто едет со стороны города Чайковский в Ижевск.

В настоящий момент сотрудники Миндортранса Удмуртии, Госавтоинспекции и «Удмуртавтодорстроя» наблюдают за интенсивностью движения в утренние часы и часы пик на этом участке дороги.

«Как сегодня заверяет Миндортранс, если анализ покажет, что движение со стороны Чайковского не интенсивное, то будет сделано только две фазы. Одновременно можно будет двигаться и в Ижевск, и в Воткинск, и поворачивать с ижевской трассы на чайковскую», — сообщает Алексей Заметаев.

По данным «Удмуртавтодорстроя», результаты анализа будут известны в ближайшие дни.

«Мы предлагали перейти обратно в жёлтый мигающий режим до тех пор, пока не подготовим дополнительные полосы движения со стороны Ижевска. Я настаиваю ввести обратно жёлто-мигающий режим, но пока ГИБДД Удмуртии нам это не согласовывает», — прокомментировал Алексей Заметаев.