В Воткинском районе «ВАЗ» столкнулся на встречке с «Мерседесом» и опрокинулся

Воткинск. Удмуртия. Смертельная авария произошла в Воткинском районе 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП случилось около 14:40 на дороге «Воткинск-Кельчино-граница с Пермским краем». По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ- 213100» не справился с управлением и выехал на встречку. В результате машина касательно столкнулась с «Мерседесом», которым управлял 40-летний мужчина, после чего съехала с дороги и опрокинулась.

Водитель «Нивы» получил смертельную травму. Отмечается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности. Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии деблокировали погибшего.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и спасательные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.