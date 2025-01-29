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В Воткинском районе «ВАЗ» столкнулся на встречке с «Мерседесом» и опрокинулся

17:43, 29 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинском районе «ВАЗ» столкнулся на встречке с «Мерседесом» и опрокинулся
17:43, 29 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
127
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#ДТП\n#смерть\n#водители
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии.
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Водитель погиб.

Воткинск. Удмуртия. Смертельная авария произошла в Воткинском районе 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии. 

ДТП случилось около 14:40 на дороге «Воткинск-Кельчино-граница с Пермским краем». По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ- 213100» не справился с управлением и выехал на встречку. В результате машина касательно столкнулась с «Мерседесом», которым управлял 40-летний мужчина, после чего съехала с дороги и опрокинулась.  

Водитель «Нивы» получил смертельную травму. Отмечается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности. Сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии деблокировали погибшего. 

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и спасательные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.  

17:43, 29 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
127
0
#Удмуртия\n#Воткинский район\n#ДТП\n#смерть\n#водители