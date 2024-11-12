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За один рейд у трёх должников в Удмуртии изъяли три «Лады»

17:30, 12 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За один рейд у трёх должников в Удмуртии изъяли три «Лады»
17:30, 12 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1057
0
#Удмуртия\n#водители\n#машины\n#долги
Источник фото: УФССП по Удмуртии
1057
0

Общая сумма штрафов водителей превышает миллион рублей.

Ижевск. Удмуртия. Во время рейда в Удмуртии судебные приставы и сотрудники ГАИ изъяли у должников три машины. Об этом сообщает УФССП по Удмуртии. 

Профилактический рейд прошёл 12 ноября. С помощью программного комплекса «Автоураган» приставы и сотрудники полиции проверили 57 автомобилей.

Восемь собственников машин числились в базе разыскиваемых за неуплату штрафов, налогов и других задолженностей. Пять человек не захотели расставаться с автомобилями, поэтому на месте оплатили свои долги на общую сумму 115 тыс. рублей. 

Три человека отказались оплачивать административные штрафы за нарушение ПДД и иных обязательств. В результате их автомобили: «Лада Гранта», «Лада Приора» и «Лада Калина» были арестованы и принудительно изъяты. В сумме водители должны более 1 млн рублей. У них есть 10 дней для оплаты задолженностей, иначе машины передадут на оценку, а затем на реализацию в Росимущество.  

17:30, 12 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1057
0
#Удмуртия\n#водители\n#машины\n#долги