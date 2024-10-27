Бабинская школа в Завьяловском районе может остаться без водителей автобусов

Завьялово. Удмуртия. В Бабинской школе Завьяловского района сложилась критическая ситуация с водителями школьных автобусов. Об этом сообщает администрация района на своей странице «ВКонтакте».

Со слов администрации, на 280 учеников остался всего один водитель, который должен ежедневно доставлять детей в школу и обратно.

Если он заболеет или по какой-то причине не сможет выйти на работу, ученики будут вынуждены добираться до школы самостоятельно.

В комментариях также одна из подписчиц замечает, что похожим образом дела обстоят и в Первомайской школе:

«Так у вас такая ситуация и в Первомайской СОШ. Постоянно подвоз отменяют. Вот и сейчас дети вынуждены ходить пешком 3,5 км без освещения, без обочины. Либо сидеть дома, обучаясь самостоятельно, ждать, когда водитель вернется с больничного».

Муниципалитет отвечает ей, что проблема с Первомайской школой известна и сейчас прорабатываются пути её решения.

Другой подписчик группы считает, что нехватка водителей связана с условиями труда и зарплатой:

«На дороге яма на яме, ездить невозможно, того и гляди колеса отлетят…. А водитель должен и безопасность детей обеспечить, и технику содержать в исправном состоянии, и двигаться по маршруту четко по расписанию… конечно будут уходить!».