За год «ИПОПАТ» обучил и принял на работу 21 водителя в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году компания «ИПОПАТ» пополнилась 21 водителем, который прошел обучение. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Напомним, что остро жители Ижевска почувствовали нехватку водителей общественного транспорта в сентябре 2023 года. С тех пор ситуацию пытаются решить. По данным на октябрь 2024 года, на улицы города выходили 142 автобуса, но этого было мало.

Для решения проблемы перевозчик привлекает горожан на прохождение обучения вождения автобусов. В 2024 году программу подготовки прошёл 21 человек, в их числе пять женщин.

В 2025 году обучение продолжают 19 курсантов.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков в конце декабря 2024 года заявил, что на улицах города уже ездят 160 автобусов. Он отметил, что руководство «ИПОПАТ» нацелено и дальше решать проблему с нехваткой водителей.

«Ситуация ещё буквально полугодовой давности была прямо критической, мне казалось, что всё рушится. Но нет, ничего, выровняли», — заявлял глава.