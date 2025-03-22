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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии зарплата таксистов в среднем составила 137,6 тысячи рублей

13:36, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Удмуртии зарплата таксистов в среднем составила 137,6 тысячи рублей
13:36, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
685
0
#такси\n#зарплаты\n#водители
Источник фото: elements.envato.com (Chalabala)
685
0

За 2024 год предложения по зарплате водителям такси выросли на 23%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заработная плата водителей такси за 2024 год выросла на 23% и составила в среднем 137,6 тыс. рублей. Статистику предоставили эксперты агентства hh.ru.  

В целом в России предлагаемая медианная зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, достигнув 148,4 тыс. рублей. Судя по статистике, таксисты в Удмуртии зарабатывают ниже среднего по стране. 

Самые большие предложения по зарплатам встречаются в вакансиях для таксистов от работодателей из Дагестана и Северной Осетии (по 190 тыс.), Приморского края (187 тыс.), Волгоградской области (184 тыс.), Красноярского края и Тюмени (по 180 тыс.). 

Самый острый дефицит в данной профессии в начале 2025 года зафиксирован в Чукотском АО (2,1 резюме на вакансию) и в Мурманской области (3,7). В Удмуртии на одну вакансию водителя приходится 6,4 резюме, что считается умеренным уровнем конкуренции или здоровым соотношением между работодателями и соискателями.

Кстати, 22 марта отмечается Международный день водителя такси, который отмечается с 1907 года. 

 

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13:36, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
685
0
#такси\n#зарплаты\n#водители