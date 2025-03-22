Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заработная плата водителей такси за 2024 год выросла на 23% и составила в среднем 137,6 тыс. рублей. Статистику предоставили эксперты агентства hh.ru.

В целом в России предлагаемая медианная зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, достигнув 148,4 тыс. рублей. Судя по статистике, таксисты в Удмуртии зарабатывают ниже среднего по стране.

Самые большие предложения по зарплатам встречаются в вакансиях для таксистов от работодателей из Дагестана и Северной Осетии (по 190 тыс.), Приморского края (187 тыс.), Волгоградской области (184 тыс.), Красноярского края и Тюмени (по 180 тыс.).

Самый острый дефицит в данной профессии в начале 2025 года зафиксирован в Чукотском АО (2,1 резюме на вакансию) и в Мурманской области (3,7). В Удмуртии на одну вакансию водителя приходится 6,4 резюме, что считается умеренным уровнем конкуренции или здоровым соотношением между работодателями и соискателями.

Кстати, 22 марта отмечается Международный день водителя такси, который отмечается с 1907 года.