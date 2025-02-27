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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии 26 февраля водители за сутки сбили двух детей

16:10, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии 26 февраля водители за сутки сбили двух детей
16:10, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
155
0
#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#дети\n#пострадавший ребенок\n#водители
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Один случай произошёл в Ижевске, другой – в Можге.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 26 февраля за сутки водители сбили на дорогах двоих детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Первый случай произошёл в Ижевске на улице Краева около 12 часов дня. 18-летний водитель «Форд Фокус» со стажем менее года сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по зебре на зелёный свет. В результате аварии ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.

Второй случай произошёл в Можге на улице Устюжанина около 13:50. 38-летняя женщина за рулём «Хёндай Солярис» сбила 7-летнего мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Ребёнок получил травмы.

В Госавтоинспекции напоминают, несоблюдение правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям.

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16:10, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
155
0
#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#дети\n#пострадавший ребенок\n#водители