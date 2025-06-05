Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

Во время поездок на машине с чужими номерами ижевчанин собрал штрафы на 100 тысяч рублей

09:40, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Во время поездок на машине с чужими номерами ижевчанин собрал штрафы на 100 тысяч рублей
09:40, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
159
0
#Удмуртия\n#Кизнер\n#Ижевск\n#водители\n#штрафы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
159
0

Он нарушал ПДД, а «письма счастья» приходили другому человеку.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открылся обман молодого водителя, который ездил на машине с чужими номерами. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Ранее с помощью программного обеспечения «Паутина» инспекторы заметили «Ладу Весту» с государственными регистрационными знаками, которые числились за автомобилем «Ниссан Ноут». Водитель «Лады» регулярно нарушал ПДД и накопил штрафы на общую сумму более 100 тыс. рублей. 

Также в Госавтоинспекцию обратился и собственник машины «Ниссан Ноут». Он заявил, что получает штрафы за административные правонарушения, которые не совершал. 

В результате полиция смогла задержать автомобиль «Лада Веста» в Кизнере. Машиной управлял 19-летний ижевчанин, который признался, что ездил с подложными номерами. 

Теперь нарушителю придётся оплатить все свои штрафы и понести ответственность за установку чужих регистрационных знаков на своей машине. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:40, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
159
0
#Удмуртия\n#Кизнер\n#Ижевск\n#водители\n#штрафы