Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открылся обман молодого водителя, который ездил на машине с чужими номерами. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ранее с помощью программного обеспечения «Паутина» инспекторы заметили «Ладу Весту» с государственными регистрационными знаками, которые числились за автомобилем «Ниссан Ноут». Водитель «Лады» регулярно нарушал ПДД и накопил штрафы на общую сумму более 100 тыс. рублей.

Также в Госавтоинспекцию обратился и собственник машины «Ниссан Ноут». Он заявил, что получает штрафы за административные правонарушения, которые не совершал.

В результате полиция смогла задержать автомобиль «Лада Веста» в Кизнере. Машиной управлял 19-летний ижевчанин, который признался, что ездил с подложными номерами.

Теперь нарушителю придётся оплатить все свои штрафы и понести ответственность за установку чужих регистрационных знаков на своей машине.