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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Начинающий водитель из Воткинска превысил скорость 115 раз за пару месяцев

12:50, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Начинающий водитель из Воткинска превысил скорость 115 раз за пару месяцев
12:50, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
235
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#водители
Источник фото: ГАИ УР (кадр из видео)
235
0

Теперь ему придётся выплатить около 150 тыс. рублей штрафов.

Воткинск. Удмуртия. 18-летний житель Воткинска 115 раз за пару месяцев превысил скоростной режим. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

Отмечается, что сотрудники остановили автомобиль «Шкода Октавия» под управлением собственника — 18-летнего жителя Воткинска. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.

Кроме того, менее, чем за 2 месяца 2025 года указанный водитель на территории Удмуртии 115 раз нарушил скоростной режим и один раз не выполнил требование ПДД об остановке перед стоп-линией.

«Нешуточные нарушения, особенно для начинающего водителя, чей водительский стаж составляет всего лишь полгода. В то время, когда водителям-новичкам в силу малого опыта особо необходимо соблюдать скоростной режим и воздерживаться от резких маневров — молодой человек лихачил по полной», — отметили в ГАИ.

В отношении молодого человека вынесли 116 административных постановлений за совершение указанных правонарушений. Теперь водителю придётся оплатить штрафы на сумму порядка 150 тыс. руб.

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12:50, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
235
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#водители