Три человека пострадали при опрокидывании машины на дороге «Ижевск-Ува»

Ува. Удмуртия. Двое взрослых и подросток пострадали в результате аварии в Увинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 24 октября около 11:00 на дороге «Ижевск-Ува». 34-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и выехал на встречку, где касательно столкнулся с автомобилем «Чанган ЮНИ-K». В результате иномарка опрокинулась.

Травмы получили 47-летний водитель китайского авто и его пассажиры — 46-летняя женщина и 14-летняя девочка.