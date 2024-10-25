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Три человека пострадали при опрокидывании машины на дороге «Ижевск-Ува»

12:00, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Три человека пострадали при опрокидывании машины на дороге «Ижевск-Ува»
12:00, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
322
0
#Ува\n#Удмуртия\n#авария\n#травмы\n#водители
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
322
0

Изначально один из участников движения не справился с управлением.

Ува. Удмуртия. Двое взрослых и подросток пострадали в результате аварии в Увинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 24 октября около 11:00 на дороге «Ижевск-Ува». 34-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и выехал на встречку, где касательно столкнулся с автомобилем «Чанган ЮНИ-K». В результате иномарка опрокинулась. 

Травмы получили 47-летний водитель китайского авто и его пассажиры — 46-летняя женщина и 14-летняя девочка.  

12:00, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
322
0
#Ува\n#Удмуртия\n#авария\n#травмы\n#водители