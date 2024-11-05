У дорожных камер может появиться функция предупреждения о совершённом нарушении ПДД

Москва. Видеофиксаторы нарушений правил дорожного движения могут получить дополнительную функцию. Депутаты Госдумы предложили «научить» камеры информировать автомобилистов о допущенных ими нарушениях красным световым сигналом, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.

Законопроект будет направлен на рассмотрение парламента. Как пояснил один из авторов инициативы — глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов — предлагаемое нововведение способно снизить аварийность на дорогах. Благодаря предупреждению красным маячком на камере водитель узнает о допущенном нарушении сразу, а не через несколько дней. Это может заставить его стать более внимательным до конца поездки. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

«Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования»,— посетовал Ярослав Нилов.

Напомним, с 1 сентября 2024 года в России изменили правила установки дорожных видеофиксаторов нарушений ПДД.