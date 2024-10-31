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Грузовик упал в пропасть с высоты 65 метров в Дагестане

18:03, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Грузовик упал в пропасть с высоты 65 метров в Дагестане
18:03, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
89
0
#Дагестан\n#Госавтоинспекция\n#авария\n#горы\n#травмы\n#водители\n#гибель человека\n#ДТП
Источник фото: t.me/gibdd05rus
89
0

Водитель погиб, трое пассажиров получили травмы.

Тлядал. Дагестан. В Цунтинском районе Дагестана грузовик упал с высоты 65 метров. В результате один человек погиб, пострадали трое, сообщает Госавтоинспекция республики.

ДТП произошло 30 октября вечером в селе Тлядал. Находившийся за рулем ЗИЛ-131 местный житель 25 лет не справился с управлением и вылетел с трассы. Автомобиль в результате упал с обрыва высотой 65 метров. 

Водитель грузовика от полученных травм скончался на месте. Трое его пассажиров, жители села Бежта 29 и 30 лет, доставлены в больницу с травмами.

18:03, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
89
0
#Дагестан\n#Госавтоинспекция\n#авария\n#горы\n#травмы\n#водители\n#гибель человека\n#ДТП