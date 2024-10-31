Грузовик упал в пропасть с высоты 65 метров в Дагестане

Тлядал. Дагестан. В Цунтинском районе Дагестана грузовик упал с высоты 65 метров. В результате один человек погиб, пострадали трое, сообщает Госавтоинспекция республики.

ДТП произошло 30 октября вечером в селе Тлядал. Находившийся за рулем ЗИЛ-131 местный житель 25 лет не справился с управлением и вылетел с трассы. Автомобиль в результате упал с обрыва высотой 65 метров.

Водитель грузовика от полученных травм скончался на месте. Трое его пассажиров, жители села Бежта 29 и 30 лет, доставлены в больницу с травмами.