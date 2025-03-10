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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии в ходе массовых проверок выявили более 40 пьяных водителей

16:16, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии в ходе массовых проверок выявили более 40 пьяных водителей
16:16, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проверки\n#водители
Источник фото: ИА «Сусанин»
87
0

В регионе полиция проверила более 1 300 автовладельцев.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники дорожной полиции провели в Удмуртии масштабные рейды, направленные на борьбу с грубыми нарушениями ПДД. За несколько дней инспекторы проверили более 1 300 автомобилистов и их машины, сообщили в Госавтоинспекции.

Полицией выявлено свыше 695 административных правонарушений. Установлен 41 пьяный водитель.

В праздничные выходные инспекторы пресекли пять случаев, когда женщины управляли машиной в нетрезвом виде. Им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Также задержаны 30 водителей, которые управляли транспортными средствами без прав либо после их лишения.

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16:16, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проверки\n#водители