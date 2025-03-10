В регионе полиция проверила более 1 300 автовладельцев.
Ижевск. Удмуртия. Сотрудники дорожной полиции провели в Удмуртии масштабные рейды, направленные на борьбу с грубыми нарушениями ПДД. За несколько дней инспекторы проверили более 1 300 автомобилистов и их машины, сообщили в Госавтоинспекции.
Полицией выявлено свыше 695 административных правонарушений. Установлен 41 пьяный водитель.
В праздничные выходные инспекторы пресекли пять случаев, когда женщины управляли машиной в нетрезвом виде. Им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Также задержаны 30 водителей, которые управляли транспортными средствами без прав либо после их лишения.
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