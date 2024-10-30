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Ижевчанина под воздействием наркотиков задержали за рулём школьного автобуса

16:40, 30 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчанина под воздействием наркотиков задержали за рулём школьного автобуса
16:40, 30 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
129
0
#Сарапул\n#наркотики\n#автобус\n#водители
Источник фото: скриншот из видео
129
0

Он не перевозил детей в этот момент.

Сарапул. Удмуртия. Ижевчанина под воздействием наркотиков задержали за рулём школьного автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Во время патрулирования на дороге «Ижевск-Сарапул» на территории Сарапульского района сотрудники Госавтоинспекции остановили школьный автобус для проверки документов. Водителем оказался 33-летний житель Ижевска с признаками наркотического опьянения. Отмечается, что детей в автобусе в этот момент не было.

При проверке документов было установлено, что у водителя нет диагностической карты. Мужчина отказался пройти освидетельствование на месте, после чего его доставили к наркологу. Согласно врачебному заключению, водитель употреблял наркотики из группы каннабиноидов.

В отношении мужчины составлены административные материалы по нескольким статьям. Сейчас проводится проверка в отношении должностных лиц, допустивших его к управлению автобусом.

16:40, 30 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
129
0
#Сарапул\n#наркотики\n#автобус\n#водители