Сарапул. Удмуртия. Ижевчанина под воздействием наркотиков задержали за рулём школьного автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Во время патрулирования на дороге «Ижевск-Сарапул» на территории Сарапульского района сотрудники Госавтоинспекции остановили школьный автобус для проверки документов. Водителем оказался 33-летний житель Ижевска с признаками наркотического опьянения. Отмечается, что детей в автобусе в этот момент не было.

При проверке документов было установлено, что у водителя нет диагностической карты. Мужчина отказался пройти освидетельствование на месте, после чего его доставили к наркологу. Согласно врачебному заключению, водитель употреблял наркотики из группы каннабиноидов.

В отношении мужчины составлены административные материалы по нескольким статьям. Сейчас проводится проверка в отношении должностных лиц, допустивших его к управлению автобусом.