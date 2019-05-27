В Одессе освободили заложников, захваченных во время бунта заключенных

Ситуация находится под контролем полиции.

Одесса. Украина. В южной исправительной колонии №51 в Одессе освободили заложников, которых захватили заключенные во время бунта. Как пишет «Интерфакс», речь идет о трех медработниках и трех охранниках.

Напомним, в понедельник, 27 мая, в колонии взбунтовались заключенные, начался пожар.

По данным издания «Думская», конфликт произошел после того, как одного из правоохранителей ранили заточкой. Отмечается, что пострадавший отвечал за длительные свидания. После ранения их отменили.

Экс-глава госпенитенциарной службы Украины Сергей Старенький отметил, что конфликт начался 5 дней назад.

Ранее сообщалось, что из колонии сбежали 15 человек, еще около сотни заключенных забаррикадировались внутри здания.

Позже уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя Александра Остапенко заявила, что информация о «сбежавших из колонии или убитых не подтверждается».

В настоящий момент ситуацию взяла под контроль полиция. Осужденных развели в сектора.

«По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима», - сообщила Денисова в Фейсбуке.

Она добавила, что причиной бунта стали обыски, которые проводились у заключенных. Также омбудсмен отметила, что пожар в хозпомещениях локализовали.