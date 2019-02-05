В Малайзии задержали туристов из России, жонглировавших ребенком

Отец подбрасывал за ноги 4-месячную дочку в ходе уличных представлений.





Малайзия. В Малайзии задержали семейную пару уличных музыкантов из России. Об этом пишет Газету.ру со ссылкой на ВВС.

Дело в том, что во время представления отец раскачивал свою 4-месячную дочку и за ноги подбрасывал в воздух.

Заграничные правоохранители заинтересовались «гастролями» после того, как один из очевидцев представления выложил пост в Фейсбуке с видео. В сообщении он осудил действия родителей и призвал полицию арестовать их.

В комментариях пользователи сошлись во мнении, что такое обращение с ребенком для зарабатывания денег недопустимо.

После задержания местный шеф полиции сообщил, что с малышкой все в порядке, и она не травмирована.