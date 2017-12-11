США, Япония и Южная Корея начали совместные учения у берегов Корейского полуострова

Военные будут учиться отслеживать запущенные северокорейские ракеты.

Пхеньян. Южная Корея. На Корейском полуострове начались совместные военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи. Как пишет Интерфакс, военные будут отрабатывать ситуации, в которых руководство КНДР запустило баллистические ракеты.

«В ходе учений корабли с системами будут отрабатывать действия по обнаружению и отслеживанию потенциальных ракет Северной Кореи и вести обмен получаемой информацией», - говорится в сообщении южнокорейского министерства обороны.

Отмечается, что в маневрах принимают участие корабли трех стран, оснащенные системами противоракетной обороны «Иджис». Два из них принадлежат ВМС США, два других – Японии и Южной Корее.

Кроме того, министр обороны Японии Ицунори Онодера подчеркнул, что источником напряженной ситуации на полуострове является КНДР. По его мнению, ситуация может разрешиться в том случае, если Северная Корея откажется от своей ракетно-ядерной программы.