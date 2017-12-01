Госдума: Северная Корея назвала условия начала переговоров с США

КНДР начнет диалог, если Америка признает ее ядерной державой.

Москва. Члены делегации российской Госдумы, побывавшие в Северной Корее, рассказали условия, при соблюдении которых начнутся переговоры с США.

По словам члена российского парламента Виталия Пашина, пишет Интерфакс, Пхеньян готов сесть за стол переговоров в том случае, если Америка признает КНДР ядерной державой.

Основным сигналом к началу диалога между двумя странами власти Северной Кореи считают результаты запуска последней межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая может достичь «любой точки США».

Председатель северокорейского Верховного народного собрания Ким Ен Нам утверждает, что агрессивная политика обеспечивает безопасность страны. Но в тоже время КНДР хочет достигнуть паритета в вопросе ядерного вооружения и провести переговоры с американской стороной.

Кроме того, глава российской делегации Казбек Тайсаев отметил, что в качестве посредника Северная Корея хочет видеть Россию, и считает, что ее дипломаты помогут разрешить конфликт вокруг Корейского полуострова.