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      У отделения греческого банка взорвалась бомба

      10:19, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:19, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      147
      0
      #банки\n#взрыв\n#Афины\n#Греция\n#бомба
      Фото: amna.gr
      147
      0

      За 35 минут до взрыва поступил анонимный звонок от злоумышленника.

      Афины. Греция. Вечером 19 апреля в центре Афин на улице Сантароза у отделения «Евробанка» взорвалась бомба. В 22:05 злоумышленник позвонил в редакцию электронного портала Zougla и сообщил, что установил взрывное устройство в банке, сообщают «Известия».

      Несмотря на предупреждение, полиции не удалось предотвратить взрыв, который случился через 35 минут после анонимного звонка. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, перекрыли транспортное и пешеходное движение.

      По данным местных СМИ, в это же время неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью наряды полиции на пересечении улиц Тосица и Патисион в центре Афин.

      Έκρηξη βόμβας σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας No2

      Uploaded by Newpost GR on 2017-04-19.

      10:19, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      147
      0
      #банки\n#взрыв\n#Афины\n#Греция\n#бомба
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