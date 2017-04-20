У отделения греческого банка взорвалась бомба

За 35 минут до взрыва поступил анонимный звонок от злоумышленника.

Афины. Греция. Вечером 19 апреля в центре Афин на улице Сантароза у отделения «Евробанка» взорвалась бомба. В 22:05 злоумышленник позвонил в редакцию электронного портала Zougla и сообщил, что установил взрывное устройство в банке, сообщают «Известия».

Несмотря на предупреждение, полиции не удалось предотвратить взрыв, который случился через 35 минут после анонимного звонка. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, перекрыли транспортное и пешеходное движение.

По данным местных СМИ, в это же время неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью наряды полиции на пересечении улиц Тосица и Патисион в центре Афин.