Apple анонсировала потери от коронавируса

Прибыль компании в I квартале будет ниже запланированной.



Купертино. США. В корпорации Apple не рассчитывают на получение запланированной выручки по итогам I квартала 2020 года. В неблагоприятном прогнозе обвинили коронавирус, пишет Газета.ру со ссылкой на Bloomberg.

В частности, вспышка инфекции привела к снижению производства в Китае и, как следствие, сокращению поставок iPhone. Также в КНР приостановили работу офисы и магазины Apple.

Выручка корпорации за I квартал планировалась в пределах от 63 до 67 млрд долларов. Ожидалось, что производство полностью возобновится к 10 февраля, но этого не произошло. Какова будет ситуация в марте, пока неясно, но оснований для оптимизма нет, и снижения выручки по итогам трех месяцев избежать явно не удастся.

Как уже сообщалось, в феврале Apple планировала запустить производство бюджетных iPhonе, а в марте начать продажи. Теперь эти планы - под вопросом.