В Пуэрто-Рико вновь проголосовали за присоединение к США

Сан-Хуан. Пуэрто-Рико. Референдум о статусе архипелага прошел в Пуэрто-Рико. На нем большинство жителей поддержали идею войти в состав США в качестве 51-го штата, пишут «Известия» со ссылкой на издание Nuevo Dia.

После обработки 91,35% голосов выяснилось, что вхождения в США желают 56,82% граждан. 30,85% хотят видеть Пуэрто-Рико суверенным государством, 12,33% потребовали расширенной автономии.

Пуэрто-Рико с 1898 года является свободно ассоциированным государством под управлением США. При этом большинство пуэрториканцев располагают американскими паспортами, но не имеют права выбирать президента Соединенных Штатов.

Напомним, референдум о вхождении в США проводился последний раз на архипелаге в 2017 году. Тогда за превращение в 51-й штат проголосовали около 97% жителей. Правда, на участки явились лишь 23% избирателей.