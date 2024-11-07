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В Пуэрто-Рико вновь проголосовали за присоединение к США

10:22, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Пуэрто-Рико вновь проголосовали за присоединение к США
10:22, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
214
0
#США\n#Латинская Америка\n#голосование\n#независимость\n#референдум
Источник фото: pxhere.com
214
0

За то, чтобы стать 51-м штатом, высказались больше половины островитян.

Сан-Хуан. Пуэрто-Рико. Референдум о статусе архипелага прошел в Пуэрто-Рико. На нем большинство жителей поддержали идею войти в состав США в качестве 51-го штата, пишут «Известия» со ссылкой на издание Nuevo Dia.

После обработки 91,35% голосов выяснилось, что вхождения в США желают 56,82% граждан. 30,85% хотят видеть Пуэрто-Рико суверенным государством, 12,33% потребовали расширенной автономии.

Пуэрто-Рико с 1898 года является свободно ассоциированным государством под управлением США. При этом большинство пуэрториканцев располагают американскими паспортами, но не имеют права выбирать президента Соединенных Штатов.

Напомним, референдум о вхождении в США проводился последний раз на архипелаге в 2017 году. Тогда за превращение в 51-й штат проголосовали около 97% жителей. Правда, на участки явились лишь 23% избирателей.

10:22, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
214
0
#США\n#Латинская Америка\n#голосование\n#независимость\n#референдум