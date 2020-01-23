Бюджетный iPhone от Apple начнут выпускать в феврале

Новинку представят покупателям в марте.



Купертино. США. Сборка новой бюджетной модели iPhone начнется в феврале текущего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Информированный источник сообщил агентству, что новый смартфон презентуют в марте. Собирать его будут подрядчики компании Apple: Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), Pegatron Corp. и Wistron Corp.

Модель позиционируется как бюджетная. Ранее того же эпитета удостоился iPhone SE, цена которого после выпуска в 2016 году составляла 399 долларов США. Размеры дисплея новинки - 4,7 дюйма, что делает ее похожей на iPhone 8 (год выпуска – 2017) за 449 долларов. Кстати, снимать с продаж данный смартфон в Apple не собираются.

Новую модель «бюджетного iPhone» оснастят кнопкой Home со встроенным дактилоскопическим сканером Touch ID. Смартфон не будет поддерживать функцию распознавания лица Face ID, но будет работать на том же процессоре, что и iPhone 11, добавил источник.