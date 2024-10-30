В Южной Африке нашли следы метеорита размером в четыре Эвереста

Бостон. США. 3,26 миллиарда лет назад на Землю упал метеорит, в 4 раза превосходивший размеры горы Эверест. Следы его падения в Южной Африке нашли ученые из Гарвардского университета, передает «МИР 24».

Геологические свидетельства удара в находятся в поясе Барбертон-Гринстоун. Небесное тело, упавшее в том районе, было в 200 раз больше Чиксулубского метеорита, погубившего динозавров 66 млн лет назад. Вызванное им цунами смыло прибрежные участки суши, также из-за выделившейся энергии вскипели верхние слои океана, планету накрыло облако пыли, сделавшее невозможным фотосинтез.

Однако существовавшие тогда на Земле примитивные формы жизни не погибли. Напротив, питавшиеся фосфором и железом микроорганизмы стали размножаться интенсивнее.

Пришедшееся им по вкусу железо могло быть поднято из глубин океана на мелководье волной цунами. Фосфор частично был доставлен на Землю метеоритом, частично появился вследствие выветривания и эрозии на суше.

Кстати, в поясе Барбертон-Гринстоун обнаружены следы падения минимум 8 крупных метеоритов.

Напомним, недавно ученые заявили, что к вымиранию динозавров на Землю привело падение не одного, а сразу двух небесных тел.