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На Хеллоуине в Белом доме Байден покусал детей

10:52, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Хеллоуине в Белом доме Байден покусал детей
10:52, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#США\n#президент\n#Джо Байден\n#дети\n#укусы\n#Хеллоуин
Источник фото: pxhere.com
83
0

Выходку американского лидера объяснили шуткой.

Вашингтон. США. Двоих детей укусил в шутку президент США Джо Байден во время празднования Хеллоуина в Белом доме. Об этом сообщает RT со ссылкой на Fox News.

Как передает телеканал, матери с детьми были приглашены на традиционный американский праздник. Шутливые выходки 81-летнего американского лидера попали на фото и видео. О реакции малышей и их родителей не сообщается.

Отмечается, что в июле 2023 года на встрече с семьями дипломатов перед отъездом из Финляндии Байден так же игриво попытался укусить маленькую девочку.

Напомним, собаки американского президента неоднократно и вполне всерьез кусали его охранников.

10:52, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#США\n#президент\n#Джо Байден\n#дети\n#укусы\n#Хеллоуин