На Хеллоуине в Белом доме Байден покусал детей

Вашингтон. США. Двоих детей укусил в шутку президент США Джо Байден во время празднования Хеллоуина в Белом доме. Об этом сообщает RT со ссылкой на Fox News.

Как передает телеканал, матери с детьми были приглашены на традиционный американский праздник. Шутливые выходки 81-летнего американского лидера попали на фото и видео. О реакции малышей и их родителей не сообщается.

Отмечается, что в июле 2023 года на встрече с семьями дипломатов перед отъездом из Финляндии Байден так же игриво попытался укусить маленькую девочку.

Напомним, собаки американского президента неоднократно и вполне всерьез кусали его охранников.