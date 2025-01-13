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Причиной пожара в Лос-Анджелесе могли стать новогодние фейерверки

14:23, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Причиной пожара в Лос-Анджелесе могли стать новогодние фейерверки
14:23, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
214
0
#США\n#лесные пожары\n#происшествие
Источник фото: unsplash.com (Ricardo Gomez Angel)
214
0

Американские журналисты изучили фото и видеоматериалы стихийного бедствия.

Лос-Анджелес. США. Пожар в округе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс мог возникнуть из-за запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом сообщила «Российская газета».

Газета «Вашингтон Пост» отметила, что изучила фото-, видео- и радиоматериалы, а также спутниковые снимки и интервью со свидетелями бедствия.

«Анализ показал, что новый пожар начался в непосредственной близости от старого, что повышает вероятность того, что он возник повторно», – говорится в публикации.

Первый пожар в округе начался еще в ночь на 1 января, однако он был потушен. Пожарная служба заявила о принятии мер для предотвращения повторного возгорания. Отмечается, что из-за нехватки кадров сложно проследить, не возобновилось ли потушенное возгорание.

Точная причина возгорания на данный момент пока еще не установлена. Местные жители уверены, что ЧП было вызвано использованием фейерверков.

14:23, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
214
0
#США\n#лесные пожары\n#происшествие