Причиной пожара в Лос-Анджелесе могли стать новогодние фейерверки

Лос-Анджелес. США. Пожар в округе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс мог возникнуть из-за запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом сообщила «Российская газета».

Газета «Вашингтон Пост» отметила, что изучила фото-, видео- и радиоматериалы, а также спутниковые снимки и интервью со свидетелями бедствия.

«Анализ показал, что новый пожар начался в непосредственной близости от старого, что повышает вероятность того, что он возник повторно», – говорится в публикации.

Первый пожар в округе начался еще в ночь на 1 января, однако он был потушен. Пожарная служба заявила о принятии мер для предотвращения повторного возгорания. Отмечается, что из-за нехватки кадров сложно проследить, не возобновилось ли потушенное возгорание.

Точная причина возгорания на данный момент пока еще не установлена. Местные жители уверены, что ЧП было вызвано использованием фейерверков.