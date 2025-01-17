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Ракета Илона Маска разрушилась через 8 минут после запуска

11:46, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Ракета Илона Маска разрушилась через 8 минут после запуска
11:46, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
114
0
#Илон Маск\n#ракеты\n#космос\n#США
Источник фото: unsplash.com (Sven Piper)
114
0

Неудачное испытание повлияло на гражданское авиасообщение.

США. Ракета Starship (Старшип), построенная компанией американского предпринимателя Илона Маска, оказалась уничтожена в ходе тестового запуска. Об этом сообщила телерадиокомпания «МИР 24».

Испытательный полет космического аппарата состоялся 17 января. По словам представителей компании SpaceX, шесть двигателей космического корабля отключились один за другим. Через 8 минут 30 секунд после старта контакт с ракетой был потерян.

Предполагалось, что ракета пролетит над Мексиканским заливом из Техаса и совершит кругосветное путешествие. Её укомплектовали 10 макетами спутников для отработки их запуска.

Первая ступень ракеты успешно отделилась, но затем произошел сбой. По последним данным, аппарат достиг высоты 146 км и скорости 21 317 км/час.Вскоре после запуска в небе заметили обломки развалившейся ракеты.

Предварительной причиной аварии называют утечку кислорода или топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя. 

По информации британской газеты «Гардиан», из-за аварии в международном аэропорту Майами были отменены некоторые рейсы. Десятки коммерческих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты или изменили курс, чтобы избежать возможного столкновения с фрагментами ракеты.

Это был седьмой испытательный полёт самой большой и мощной ракеты в мире. Сам Маск ранее говорил, что его цель – добиться высадки людей на Марс.

11:46, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
114
0
#Илон Маск\n#ракеты\n#космос\n#США