Ученики в Италии не смогут посещать школы без справок о прививках

Детей до 6 лет могут исключить из детского сада.

Рим. Италия. Итальянские школы не будут принимать учеников без справок о необходимых прививках. Как пишет «Интерфакс», законопроект приняли на фоне роста заболеваемости жителей корью.

Детей до 6 лет могут исключить из детсада или школы, если не будет предоставлена справка о вакцинации ребенка. Ребятам от 6 до 16 лет посещать школу не запретят, однако их родителям грозит штраф порядка 500 евро.

Итальянские дети в обязательном порядке должны получить прививки от ветрянки, кори, полиомиелита, «свинки» и краснухи.