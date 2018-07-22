play
pause
  • $ 63.49 ↑
  • € 73.93 ↑

Страхи Ньюта Саламандера и Николас Фламель: что показали в новом трейлере «Фантастических тварей»

19:00, 22 июля, 2018
19:00, 22 июля, 2018
489
0
#культура\n#шоу-бизнес\n#видео\n#кино\n#Голливуд
Фото: кадр из видео
489
0

Премьера фильма намечена на 15 ноября 2018 года.

Калифорния. США. Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер второй части фильма «Фантастические твари». Лента станет сиквелом картины, вышедшей на экраны в ноябре 2016 года.

Премьера фильма «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» в России намечена на 15 ноября 2018 года. Зрителей ближе познакомят с магом Геллертом Грин-де-Вальдом – другом детства самого Альбуса Дамблдора.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - официальный трейлер с Comic-Con

В кино с 15 ноября


В новом трейлере показано, как Дамблдор, которого играет Джуд Лоу, поручает главному герою первой части Ньюту Саламандеру найти и остановить темного волшебника. Роль Грин-де-Вальда исполняет Джонни Депп, как и в первой части фильма.

В коротком ролике зрителям рассказали о страхе Саламандера перед офисной работой. Приятной неожиданностью стала встреча с создателем философского камня Николасом Фламелем, о котором поклонники «поттерианы» познакомились в первом фильме о мальчике, который выжил.

Также в трейлере показаны новые волшебные существа, которые населяют мир магов.

19:00, 22 июля, 2018
489
0
#культура\n#шоу-бизнес\n#видео\n#кино\n#Голливуд

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

12:36, 18 июля, 2018
9404

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

8216
17:25, 19 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

7046
16:59, 20 июля, 2018

Росавиация разрешила аэропорту Ижевска принимать «Суперджет»

5142
08:30, 18 июля, 2018

«КамАЗ» перевернулся на трассе в Удмуртии

5120
13:33, 18 июля, 2018

Хорватский футболист Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

09:00, 16 июля, 2018
1931

В российских вузах могут ликвидировать военные кафедры

1795
18:40, 17 июля, 2018

В Перми поймали сбежавшую из зоопарка харзу

1725
18:04, 19 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

1468
14:00, 21 июля, 2018

В России запустят систему ухода за пожилыми

1419
17:25, 20 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
2534

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

2187
16:56, 19 июля, 2018

На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

1867
15:51, 19 июля, 2018

Ученые назвали современную эру «мегхалайской»

1785
17:46, 18 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

1762
12:25, 20 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

20 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018