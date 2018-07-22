Страхи Ньюта Саламандера и Николас Фламель: что показали в новом трейлере «Фантастических тварей»

Премьера фильма намечена на 15 ноября 2018 года.

Калифорния. США. Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер второй части фильма «Фантастические твари». Лента станет сиквелом картины, вышедшей на экраны в ноябре 2016 года.

Премьера фильма «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» в России намечена на 15 ноября 2018 года. Зрителей ближе познакомят с магом Геллертом Грин-де-Вальдом – другом детства самого Альбуса Дамблдора.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - официальный трейлер с Comic-Con В кино с 15 ноября

В новом трейлере показано, как Дамблдор, которого играет Джуд Лоу, поручает главному герою первой части Ньюту Саламандеру найти и остановить темного волшебника. Роль Грин-де-Вальда исполняет Джонни Депп, как и в первой части фильма.

В коротком ролике зрителям рассказали о страхе Саламандера перед офисной работой. Приятной неожиданностью стала встреча с создателем философского камня Николасом Фламелем, о котором поклонники «поттерианы» познакомились в первом фильме о мальчике, который выжил.

Также в трейлере показаны новые волшебные существа, которые населяют мир магов.