В Лондоне назвали победителей музыкальной премии Brit Awards

В число лауреатов вошли Gorillaz, Дуа Липа и Эд Ширан.

Лондон. Великобритания. В столице Соединенного королевства назвали победителей ежегодной музыкальной премии Brit Awards. В число лауреатов вошли известные и популярные исполнители, пишет Life.ru.

В частности, заветная статуэтка в номинации «Прорыв года» оказалась в руках певицы Дуа Липы. Кроме того, ассоциация производителей фонограмм Великобритании признала ее лучшей британской исполнительницей.

Среди музыкальных групп было признано творчество нескольких коллективов. Звание лучшей британской группы досталось Gorillaz. В то время как Foo Fighters признали лучшей международной группой.

Статуэтка за «Лучший сингл» досталась соул-исполнителю Rag'N'Bone Man за его трек Human. При этом лучшим исполнителем по версии Brit Awards стал рэпер Кендрик Ламар. Певицей года – новозеландская исполнительница Lorde.

Не обошли своим вниманием музыкальные критики и творчество Эда Ширана. Британский исполнитель победил в номинации «Мировое признание».

Помимо этого, заветные статуэтки отдали певцу Гарри Стайлсу за лучший клип и исполнителю Stormzy. Его пластинка «Gang Signs & Prayer» была признана лучшим альбомом.

Напомним, Brit Awards – это ежегодная музыкальная премия, вручаемая исполнителям ассоциацией производителей фонограмм Великобритании. В мире ее считают британским аналогом знаменитой премии Grammy.