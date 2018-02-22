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В Лондоне назвали победителей музыкальной премии Brit Awards

11:12, 22 февраля, 2018
Александра Бобрович
11:12, 22 февраля, 2018
Александра Бобрович
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#награды\n#музыка\n#Великобритания\n#Лондон\n#музыканты\n#премия\n#знаменитости
Фото: vk.com
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В число лауреатов вошли Gorillaz, Дуа Липа и Эд Ширан.

Лондон. Великобритания. В столице Соединенного королевства назвали победителей ежегодной музыкальной премии Brit Awards. В число лауреатов вошли известные и популярные исполнители, пишет Life.ru.  

В частности, заветная статуэтка в номинации «Прорыв года» оказалась в руках певицы Дуа Липы. Кроме того, ассоциация производителей фонограмм Великобритании признала ее лучшей британской исполнительницей.  

Среди музыкальных групп было признано творчество нескольких коллективов. Звание лучшей британской группы досталось Gorillaz. В то время как Foo Fighters признали лучшей международной группой.  

Статуэтка за «Лучший сингл» досталась соул-исполнителю Rag'N'Bone Man за его трек Human. При этом лучшим исполнителем по версии Brit Awards стал рэпер Кендрик Ламар. Певицей года – новозеландская исполнительница Lorde.  

Не обошли своим вниманием музыкальные критики и творчество Эда Ширана. Британский исполнитель победил в номинации «Мировое признание».  

Помимо этого, заветные статуэтки отдали певцу Гарри Стайлсу за лучший клип и исполнителю Stormzy. Его пластинка «Gang Signs & Prayer» была признана лучшим альбомом.  

Напомним, Brit Awards – это ежегодная музыкальная премия, вручаемая исполнителям ассоциацией производителей фонограмм Великобритании. В мире ее считают британским аналогом знаменитой премии Grammy

11:12, 22 февраля, 2018
Александра Бобрович
229
0
#награды\n#музыка\n#Великобритания\n#Лондон\n#музыканты\n#премия\n#знаменитости

 

 

 

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