В США назвали победителей премии Grammy

Песней года стала композиция That's What I Like Бруно Марса.

Нью-Йорк. США. В Медисон-сквер-гарден прошла 60-ая церемония награждения Grammy Американской академии звукозаписи. Как сообщается на официальном сайте премии, композиция That's What I Like Бруно Марса стала песней года.

Также американский певец получил Grammy еще в нескольких номинациях – «Альбом года» и «Лучший R&B альбом» за пластинку 24K Magic, а также «Лучшее R&B выступление».

«Новичком года» на музыкальной арене американская академия звукозаписи признала канадскую соул-певицу Алессию Кару. В номинации «Лучший латинский поп-альбом» статуэтку получила Шакира, а британский исполнитель Эд Ширан удостоился премии в номинациях «Лучший вокальный поп-альбом» и «Лучшее сольное поп-выступление».

В категории «Лучший саундтрек для визуальных медиа» победил композитор Джастин Курвиц, написавший музыку для триумфатора Оскара – фильма «Ла-Ла-Ленд». Помимо него, заветную награду получил и композитор Рэнди Ньюман. Его песня «Putin» победила в номинации «Лучшая аранжировка».

Кроме американских исполнителей, звание лауреата премии Grammy получил российский пианист Даниил Трифонов. Его пластинка «”Трансцендентные этюды” Листа» стала лучшей в категории «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение».

Напомним, премия Grammy ежегодно вручается музыкантам в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам. Американская академия звукозаписи основала ее 14 марта 1958 года. По традиции, церемония награждения проходит в Нью-Йорке в Медисон-сквер-гарден.