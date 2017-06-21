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      Сценаристы британского сериала «Шерлок» снимут сериал о Дракуле

      12:45, 21 июня, 2017
      Новичок
      12:45, 21 июня, 2017
      Новичок
      89
      0
      #культура\n#Великобритания\n#сериалы\n#Шерлок Холмс\n#шоу
      Фото: pixabay.com
      89
      0

      Сценарий нового проекта будет основываться на одноименном романе Брэма Стокера.

      Лондон. Великобритания. Сценаристы британского сериала «Шерлок» Марк Гэтисс и Стивен Моффат планируют снять сериал о графе Дракуле. В основу нового телевизионного проекта ляжет сюжет одноименного романа Брэма Стокера, пишет Лента.ру со ссылкой на Variety. 

      По предварительной информации, шоу будет сниматься в виде мини-сериала, каждый эпизод которого по длительности будет как полнометражный фильм. Кто исполнит главные роли и перенесут ли сценаристы действие романа в настоящее время, пока не известно. 

      На сегодняшний день Гэтисс и Моффат ведут переговоры по поводу трансляции шоу с корпорацией BBC. Продюссировать новый проект известных шоу-раннеров будет компания Hartswood Films под руководстом Сью Верчью. 

      Напомним, Марк Гэтисс известен зрителю по роли Майкрофта Холмса в британском сериале «Шерлок». А Стивен Моффат  - как сценарист и исполнительный продюсер знаменитого сериала «Доктор Кто». 

      12:45, 21 июня, 2017
      Новичок
      89
      0
      #культура\n#Великобритания\n#сериалы\n#Шерлок Холмс\n#шоу

       

       

       

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