Сценаристы британского сериала «Шерлок» снимут сериал о Дракуле

Сценарий нового проекта будет основываться на одноименном романе Брэма Стокера.

Лондон. Великобритания. Сценаристы британского сериала «Шерлок» Марк Гэтисс и Стивен Моффат планируют снять сериал о графе Дракуле. В основу нового телевизионного проекта ляжет сюжет одноименного романа Брэма Стокера, пишет Лента.ру со ссылкой на Variety.

По предварительной информации, шоу будет сниматься в виде мини-сериала, каждый эпизод которого по длительности будет как полнометражный фильм. Кто исполнит главные роли и перенесут ли сценаристы действие романа в настоящее время, пока не известно.

На сегодняшний день Гэтисс и Моффат ведут переговоры по поводу трансляции шоу с корпорацией BBC. Продюссировать новый проект известных шоу-раннеров будет компания Hartswood Films под руководстом Сью Верчью.

Напомним, Марк Гэтисс известен зрителю по роли Майкрофта Холмса в британском сериале «Шерлок». А Стивен Моффат - как сценарист и исполнительный продюсер знаменитого сериала «Доктор Кто».