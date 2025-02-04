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Рамиль Сайфуллин вошёл в руководство ХК «Ижсталь»

08:30, 04 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Рамиль Сайфуллин вошёл в руководство ХК «Ижсталь»
08:30, 04 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ХК "Ижсталь"
Источник фото: t.me/timur_medzhitov
54
0

Он начнёт помогать в формировании концепции развития клуба.

Ижевск. Удмуртия. Заместителем директор по стратегическому развитию ХК «Ижсталь» назначили Рамиля Сайфуллина. Об этом в своём ТГ-канале сообщил вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов.

«Продолжаем следовать нашим планам. Рамиль Сайфуллин — заместитель директора по стратегическому развитию ХК «Ижсталь». Рамиль Вильямович сам воспитанник ижевской школы хоккея, хорошо знаком команде, фанатскому сообществу. Новую главу в «Ижстали» он начнёт с помощи в формировании концепции развития клуба», — написал зампред правительства республики.

Он пожелал «коллеге — успехов, парням под таким началом — большего прорыва».

Напомним, с 2019 по 2023 год Рамиль Сайфуллин был главным тренером «Ижстали».

08:30, 04 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ХК "Ижсталь"