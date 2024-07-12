Ижевск. Удмуртия. Капитан команды «Купол-Родники» Антон Бревнов сменил баскетбольный клуб. Об этом сообщает пресс-служба БК «Купол-Родники».

Антон Бревнов провёл в клубе 6,5 сезонов на позиции атакующего защитника. Спортсмен участвовал в 238 играх, во время которых сделал 636 подборов, 177 перехватов и 394 передачи. В результате баскетболист принёс команде 1729 очков.

«Благодарю Константина Николаевича и болельщиков клуба! Большое спасибо Вам за поддержку команды! Мы многое вместе пережили! Сейчас это уже большая история! Я горд и рад был защищать цвета клуба, как игрок, и капитан все эти годы! Ижевск навсегда будет со мной в сердце!», — прокомментировал экс-капитан.

Напомним, что в отличие от команды, тренерский состав клуба в новом сезоне не изменится.