Баскетболисты «Купола-Родников» обыграли на выезде московскую команду «ЦСКА-2»

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевского клуба «Купол-Родники» одержали на выезде победу над московской командой «ЦСКА-2». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Как сообщает Российская федерация баскетбола, «Купол-Родники» продолжает сражаться за выход в плей-офф. После трёх периодов «купольцы» на выезде вели «+16». Но чуть было не растеряли столь внушительное преимущество в заключительной четверти. Погоню юных армейцев возглавил 16-летний Илья Ермаков, набравший в четвёртой 10-минутке 10 очков.

За 12 секунд до финальной сирены отставание хозяев стало минимальным — 72:73. Но лишь когда оставалось играть 1,4 секунды, армейцы нарушили правила. И Сергей Полстянов не предоставил москвичам никаких шансов на спасение: первый штрафной реализовал, а второй умышленно смазал.

Заключительный матч регулярного чемпионата на выезде с московским «МБА-МАИ» состоится 10 марта.