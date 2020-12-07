Долгожданная победа: ижевские «Купол-Родники» одолели на выезде «Уфимца»

Самым результативным игроком стал Василий Мартынов.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские баскетболисты «Купола-Родников» уверенно обыграли на выезде команду «Уфимец». Как сообщила пресс-служба клуба, встреча завершилась со счётом 84:62.

Самым результативным «купольцем» оказался Василий Мартынов, 16 очков. В послематчевом интервью он отметил, что «Куполу-Родникам» удалось справиться с лидерами соперника.

«Мы провели сегодня хорошую игру по защите, справились с их лидерами. Выполнили установку. А по нападению — попали свои броски, играли более раскрепощенно, это их немного «разбило». Но опять же всё это пришло от удачной защиты», — сказал Мартынов.

Тренер «купольцев» Милош Павичевич признал, что «Уфимец» очень сыгранная команда, участники которой хорошо взаимодействуют меж собой.

«Мы сегодня очень сильно настраивались. «Уфимец» — неприятный для нас соперник. Мы проигрывали и в прошлом году здесь. Побаивались соперника», — признался Павичевич.

Отметим, что первый полуфинальный матч Кубка России между командами БК «Купол-Родники» и БК «Восток-65» пройдёт 10 декабря в Ижевске. Встреча состоится при участии зрителей.