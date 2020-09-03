Хоккейный клуб «Ижсталь» откроет сезон выездным матчем в Кургане

Игра ижевской команды будет транслироваться на фан-зоне в парке Кирова.
Ижевск. Удмуртия. Ижевский ХК «Ижсталь» откроет сезон выездной игрой с курганским ХК «Зауралье». Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».
Матч пройдёт в субботу, 5 сентября. Для ижевских болельщиков на фан-зоне в парке Кирова будет организована прямая трансляция и развлекательная программа.
Расписание:
- 15:00 – автограф-сессия с нападающим Алексеем Баженовым;
- 15:30 – выступление новой группы поддержки с зажигательной программой;
- 15:40 – выступление ветеранов «Ижстали»;
- 16:00 – трансляция матча «Зауралье» - «Ижсталь».
Отметим, что ХК «Ижсталь» выступает в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги. В сезоне 2020/2021 не будет деления на конференции и дивизионы. Каждая команда проведёт со всеми остальными по одной домашней и выездной игре.
В рошлом сезоне ижевскому клубу не удалось выйти в плей-офф. «Сталевары» закрепились на 22 строчке турнирной таблицы.