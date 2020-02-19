«Ижсталь» завершила регулярный чемпионат ВХЛ победой над учалинским «Горняком»

Команда расположилась на 22 месте турнирной таблицы.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» завершили регулярный чемпионат ВХЛ победой над учалинским «Горняком». Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Удмуртской Республики, матч прошел накануне, 18 февраля.

Выездная игра началась с быстрого гола хозяев льда, однако «сталевары» не растерялись. Максим Мизюрин забросил ответную шайбу, на перерыв команды ушли со счетом 1:1.

Второй период учалинцы снова начали с прорыва обороны ижевчан, ответить команда из Удмуртии смогла только в следующем тайме. Счет сравнял Антон Ковалев.

«Овертайм прошел в обоюдоострых атаках, но безрезультатно. А в серии послематчевых бросков лучше выглядели «сталевары», – отмечает пресс-служба клуба.

Боевая победа «Ижстали» стала третьей в этой выездной серии и последней в этом сезоне.

«Матч был насыщенный. Команды терпеливо играли, старались, бились. Счёт небольшой, дело дошло до буллитов. Обе команды старались. Разные задачи у нас: «Горняк» готовится к плей-офф, мы же хотели завершить чемпионат на приятной ноте. У нас всё получилось», – подчеркнул главный тренер ижевской команды Рамиль Сайфуллин.

Два завоеванных очка позволили ижевчанам опередить «Молот-Прикамье» и подняться в турнирной таблице на одну строчку вверх, заняв в результате 22 место.