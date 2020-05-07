В состав баскетболистов «Купол-Родников» в Ижевске вошел новый игрок

В Удмуртию спортсмен перешёл из БК «Уралмаш».

Ижевск. Удмуртия. В баскетбольный клуб «Купол-Родники» в Ижевске прибыл новый спортсмен Алан Макиев. Об этом сообщила пресс-служба команды в четверг, 7 мая.

Сезон 2014-2015 годов Алан Макиев начал в составе «Автодора», проведя в Единой лиге ВТБ 13 матчей и 6 игр в Кубке Вызова ФИБА. В январе 2015 года, на правах аренды, Макиев перебрался в БК «Рязань», за который сыграл 27 матчей. После окончания сезона вернулся в саратовский клуб.

В сезоне 2016-2017 годов в Единой лиге ВТБ Макиев сыграл 17 поединков, а ещё 13 — в играх Лиги чемпионов ФИБА. В мае 2017 года получил приглашение в «Открытый лагерь РФБ». В июне он был включён в состав сборной России и принял участие в баскетбольном турнире Спортивных игр БРИКС. Одержав победы над всеми тремя соперниками (ЮАР, Индия и Китай), сборная России стала победителем турнира.

В августе 2017 года Алан Макиев подписал контракт с ЦСКА, но не стал игроком основной ротации. По ходу сезона он принял участие в пяти матчах (1 – Евролиги, 4 – Единой лиги ВТБ), трижды сыграл за фарм-клуб ЦСКА-2. С сентября 2018 года Алан Макиев защищал цвета «Уралмаша».

Напомним, во время режима самоизоляции спортивные массовые мероприятия не проводятся. Но это не означает, что к грядущему сезону никто не готовится. Он запланирован на осень 2020 года.