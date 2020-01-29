Баскетболисты «Купол-Родников» уступили на выезде «Уфимцу»

Счёт по итогам встречи составил 74:71.

Ижевск. Удмуртия. Баскетбольная команда из Ижевска «Купол-Родники» проиграла на выезде «Уфимцу». Об этом сообщила пресс-служба команды.

После стартового вбрасывания баскетболисты обеих команд отдали дань памяти погибшему в авиакатастрофе легендарному спортсмену Коби Брайанту и всем тем, кто в этот роковой час был вместе с ним.

Напомним, что в этой встрече не принимал участие Андрей Матеюнас, который сейчас находится в Сербии, на сборах с российской командой.

«Как оказалось, его очень нам не хватило на площадке. На протяжении всего поединка хозяева вели в счёте», — отметили в команде.

Купольцы несколько раз догоняли соперников, но развить свой успех у них не получалось. В итоге концовка матча всё же получилась крайне упорной. За 10 секунд до конца разница в счёте была всего лишь одно очко в пользу «Уфимца». Но переломить исход встречи ижевчане не смогли, проиграв со счётом 74:71.